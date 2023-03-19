موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 19 آذار/مارس 2023 انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وريال مدريد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة برشلونة وريال مدريد – التغطية الخاصة

09: ريال مدريد يفتتح التسجيل. رأسية آراخو تغالط الحارس تير شتيغن (1-صفر)

06: خطورة برشلونة مستمرة ... رأسية البرازيلي رافينيا أبدع كورتوا في ردها

03: تصويبة ليفاندوفسكي القوية أبعدها كورتوا بصعوبة

بداية مواجهة الكلاسيكو على أرضية ملعب كامب نو

التشكيلة الأساسية |

برشلونة



ريال مدريد