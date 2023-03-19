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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد
البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 19 آذار/مارس 2023 انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة برشلونة وريال مدريد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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مباراة برشلونة وريال مدريد – التغطية الخاصة
09: ريال مدريد يفتتح التسجيل. رأسية آراخو تغالط الحارس تير شتيغن (1-صفر)
06: خطورة برشلونة مستمرة ... رأسية البرازيلي رافينيا أبدع كورتوا في ردها
03: تصويبة ليفاندوفسكي القوية أبعدها كورتوا بصعوبة
بداية مواجهة الكلاسيكو على أرضية ملعب كامب نو
التشكيلة الأساسية |
برشلونة
ريال مدريد