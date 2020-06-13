موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا

البث المباشر لمباراة برشلونة ومضيفه ريال مايوركا اليوم السبت 13 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وريال مايوركا ستكون منقولة على beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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مباراة برشلونة وريال مايوركا - لحظة بلحظة

دق 37: الدنماركي مارتين برايثوايت يسدد كرة قوية بعد تمريرة رأسية من ميسي ويدوّن أول أهدافه مع برشلونة (2-صفر).

دق32: كوبو ينفذ كرة ثابتة من على أطراف منطقة المناورات وحارس برشلونة يواصل التألق.

دق 22: الياباني تاكيفوسا كوبو يخترق حصون برشلونة ويضع الكرة في الزاوية البعيدة إلا أن الحارس الألماني تير شتيغن أبعدها ببراعة.

دق 12: الفرنسي غريزمان يجهز للأرجنتيني ليونيل ميسي وتصويبة الأخير تتحول إلى ركنية.

دق 10: كتيبة برشلونة تقدم أداءاً محترماً بعد غياب طويل عن نسق المباريات.

دق02: عرضية خوردي ألبا المميزة يحولها التشيلي فيدال برأسه في شباك أصحاب الدار (1-صفر).

بداية مباراة برشلونة ومضيفه ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 28 من الـ"ليغا" على أرضية ملعب إيبيروستار في بالما دي مايوركا.

دقيقة صمت ترحماً على ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

التشكيلة الأساسية للفريقين: