مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في بث مباشر ستكون ضمن أولويات عشاق كرة القدم في العالم أجمع رغم غياب نجوم من حجم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ولمن سيفوته البث المباشر لمباراة برشلونة وريال بيتيس يمكنه مشاهدة أهم الأحداث والتغطية الخاصة عبر موقعنا.

برشلونة الذي يستقبل ريال بيتيس في الجولة الثانية من الليغا، يريد عودة سريعة لنجمه ليونيل ميسي العائد من الإصابة من أجل استعادة توازنه بعد صدمة الخسارة فأمام أتلتيك بلباو في الافتتاح.

وتعج عيادة النادي الكاتالوني بالمصابين، فبينما تحوم الشكوك حول مشاركة ميسي أمام بيتيس، يتوجب على المدرب إرنستو فالفيردي أن يتعايش مع العديد من الغيابات في خط الهجوم، إذ خسر جهود نجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعرض بدوره لإصابة في ربلة الساق أمام بلباو، وقد أشارت تقارير صحافية عن إمكانية غيابه عن الملاعب لفترة قد تمتد شهرا، كما سيفتقد للفرنسي أوسمان ديمبيلي الذي أصيب في المباراة عينها.

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كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس

مشاهدة برشلونة وريال بيتيس يوم الأحد ستكون متوفرة بشكل حصري ومباشر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS HD3 يسبقها استديو تحليلي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال بيتيس على الانترنت سيكون متاحاً عبر beIN CONNECT.

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