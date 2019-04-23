نهاية المباراة بفوز برشلونة 2-0

-د 76 رأسية غاية في الخطورة لفيدال

- د 70 ميسي يهدد بكرة قوية جداً ردتها العارضة

- د 61 ميسي يدخل بدلاً من ديمبيلي

- هدف ثان لبرشلونة د 60 سواريز يضاعف النتيجة من ركلة جزاء احتاج الحكم لرؤيتها بالفار.

- هدف برشلونة د 55 ألينيا يسجل الهدف الأول بعد عرضية مميزة من سيرجي روبيرتو وتمويه رائع من سواريز.

- د 51 تير شتيغن يمسك تسديدة قوية

- د 49 سواريز حاول تشكيل الخطر بحرة مباشرة كان جدار الصد قوياً في إبعادها.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

- د 40 ألافيس كاد أن يأخذ الأسبقية برأسية البرازيلي إيلي علت العارضة

- د 29 سواريز يحاول بكرة قوية لكن باتشيكو يوقفها ببسالة.

يطمح برشلونة إلى أن يصبح أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في 5 زيارات متتالية إلى ألافيس في تاريخ الليغا.

- د 24 سيرجي روبيرتو يحاول بكرة تمر بأمان على مرمى ألافيس.

- د 06 سواريز يسدد من وضعية الانفراد، لكن باتشيكو حارس ألافيس يتصدى، تعود الكرة لكوتينيو لكن الدفاع ينهي الفرصة.

- بداية المباراة بصافرة الحكم أدريان كورديرو

حقائق عن المباراة:

- لم يخسر برشلونة في آخر 4 زيارات له إلى المينديزوروزا في الليغا (فاز 2 تعادل 2)، محافظاً على نظافة شباكه في جميعها.

ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس خارج معقل الكاتالوني قمة الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم حيث قد تشهد حسم لقب البطولة ربطاً بمباراة أتلتيكو وفالنسيا.

مباراة برشلونة والافيس ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS وعبر خدماتنا على الانترنت بواسطة CONNET يوم الثلاثاء في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة على القناة HD3.

برشلونة المتألق على كافة الجبهات، سيتوج بلقب الدوري إن تغلب على الافيس وخسر أتلتكيو أمام فالنسيا يوم الأربعاء.

وبعملية حسابية بسيطة، يحتاج العملاق الكاتالوني الى الفوز على ألافيس الثامن (46)، وخسارة فريق العاصمة أمام فالنسيا الخامس (52 نقطة) ليرفع الفارق الى 12 ويحسم الصراع مع أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة حتى في حال خسارته جميع مبارياته الأخيرة (تعادلا 1-1 في مدريد وفاز برشلونة على أرضه 2-صفر).

وقائع مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس ستتابعونها في تغطية مباشرة عبر هذا المقال لحظة بلحظة موثقة بالفيديو.