مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة قويّة تلوح واعدة بالحماس والتشويق.

وفرضت مباراة برشلونة وإسبانيول نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لحاجة الفريقين الملحّة للنقاط الثلاث.

ويأمل برشلونة أن يستهل مشواره مع مدربه الجديد تشافي إيرنانديث بنتيجة إيجابية تكون بمثابة جرعة معنوية لبقية الاستحقاقات المقبلة للفريق العريق.

ولن يكون إسبانيول العنيد صيداً يسيراً للبلاوغرانا الذي يعاني من الضغوطات.

مباراة برشلونة وإسبانيول - التغطية الخاصة

هدف (48): ديباي يفتتح التسجيل لصالح برشلونة من ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.

(43) راوول دي توماس كاد يخطف هدفاً لصالح إسبانيول وتير شتيغن يتدخل.

(35) إسبانيول يظهر بمحاولة من بيدروسا بين يدي الألماني تير شتيغن.

(30) بوسكيتس كان قريباً جداً ولوبيز في المكان المناسب مجدداً.

(25) ديباي يظهر مجدداً ومحاولة من داخل منطقة الجزاء بين يدي لوبيز.

انتصاف الشوط الأول مع أفضلية واضحة لصالح برشلونة مع ندرة الفرص الحقيقية.

(15) غونزاليس يضيع بطريقة غريبة على برشلونة فرصة الهدف الأول.

(3) الهولندي ديباي يفتتح فرص المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها لوبيز.

انطلاق المباراة.

القائمة الرسمية لكل من برشلونة وإسبانيول

📝 Ja coneixem l’onze de Vicente Moreno per jugar el derbi! ⚪️ 🔵💪



Som-hi, equip! A per totes!#RCDE | #BarçaEspanyol pic.twitter.com/VP1yGsgjGs — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 20, 2021

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وستبث مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم السبت على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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