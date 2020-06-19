موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم الجمعة 19 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وإشبيلية ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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