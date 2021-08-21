مشاهدة مباراة برشلونة تعدّ مناسبة جيدة لتلامذة كومان للكشف عن مدى قدرتهم على تجاوز الضغوطات والاستمرار بالانتصارات لإطهار منافستهم الجدية على اللقب.

وفرضت مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو نفسها كأهم مباريات اليوم في البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لمساعي الأول للتكشير عن أنيابه وتأكيد عدم استسلامه عقب رحيل أسطورته ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيؤدي فوز أتلتيك بلباو لتوجيه إحدى أكبر الصفعات باتجاه برشلونة خاصة وأنّ المضيف يريد تأكيد مساعيه في احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا على الأقل هذا الموسم.

مباراة برشلونة وبلباو - النغطية الخاصة

(21) تسديدة ديباي من ركلة حرة مباشرة بين يدي الحارس.

(11) أويهان يسدد كرة قوية وعارضة برشلونة تنقذ الفريق الكاتالوني.

(10) التفاهم يغيب بين غارسيا والبرازيلي نيتو كاد أن يتسبب بهدف قبل أن ينقذ الأخير تسديدة ويليامس.

(6) مجهود فردي مميز من الهولندي ديباي والدنماركي برايثوايت يضيع بغرابة فرصة الهدف الأول.

(1) ويليامس كاد يباغت برشلونة وكرته تجاور المرمى.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وبلباو

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في بث مباشر عبر الانترنت

البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم السبت 21 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر .beIN CONNECT

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