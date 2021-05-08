

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تأتي ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

- د 29 غريزمان لاعب أتلتيكو السابق يجرب حظه بتسديدة لا يتعذب بها أوبلاك.

- د 19 أخطر كرات اللقاء من كوريا عندما سدد داخل منطقة الجزاء لكنها أبعدت بواسطة لونغليه الذي أحسن التغطية.

- د 15 ربع ساعة على بداية اللقاء، برشلونة أفضل من ناحية امتلاك الكرة، لكن ليس هذا ما يريده المدرب كومان الجالس على المدرجات للعقوبة، بل يريد أمراً واحداً هو رؤية الشباك تهتز، قبل أن تتعقد الأمور أمام فريق يعرف كيف يغلق مناطقه وكيف يخطف أهدافه في الوقت المناسب.

- د 10 لويس سواريز يسدد حرة مباشرة على بعد 26 متر يمسكها تير شتيغن.

- د 05 واضح أن برشلونة يدخل محاولاً فرض أسلوبه، معتمداً على تأمين خطه الخلفي بالثلاثي، مينغيوزا، لونغليه، وبيكيه في حالة الهجوم، تدوير الكرة البحث عن منفذ هذه العناوين تبدو هي مقدمات الشوط الأول.

- د 03 أول تهديد في المباراة، جاء من قبل ليمار لاعب أتلتيكو عندما سدد كرة أمسكها تير شتيغن بلا صعوبات تذكر.

- د 01 الحكم الإسباني الشهير ماثيو لاهوز الذي قاد موقعة 2014 بين الفريقين يطلق صافرة البداية.

- فقط أمام إشبيلية (38 هدفًا في 43 مباراة) أحرز ليونيل ميسي مهاجم برشلونة أهدافًا أكثر في جميع البطولات ممّا فعل أمام أتلتيكو مدريد (32 هدفًا في 42 مباراة)

- أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة فشل بالتسجيل في 11 مباراة بالدوري الإسباني أمام اتلتيكو مدريد

ويسعى برشلونة ثالث الـ"ليغا" (74 نقطة) لخطف الصدارة من خلال تحقيق الفوز على ضيفه المتصدّر الحالي (76 نقطة) وانتظار عثرة للغريم الأزلي ريال مدريد (74 نقطة وهو ثاني الترتيب بفضل المواجهات المباشرة) الذي يخوض مواجهة صعبة أمام إشبيلية العنيد الأحد.

في المقابل سيعمل أتلتيكو مدريد على الحفاظ على الصدارة عبر الخروج بنتيجة إيجابية مما يمهّد أمامه الطريق للتتويج بلقب غاب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد سيكون اليوم السبت على الساعة 17:15 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بث مباشر عبر الانترنت

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