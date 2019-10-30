موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليغانيس اليوم الأربعاء 30 تشرين الأول / أكتوبر انطلاقاً من الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وليغانيس ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة ريال مدريد وليغانيس - التغطية لحظة بلحظة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الاول بتقدم مستحق لريال مدريد على ليغانيس 3-صفر

24: راموس ومن محاولة ثانية يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء (3-صفر)

الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة كان وراء صناعة الهدفين لريال مدريد

08: الألماني كروس يضيف الهدف الثاني لكتيبة المدرب زين الدين زيدان (2-صفر)

07: رودريغو يفتتح التسجيل للأبيض الملكي (1-صفر)

بداية مباراة ريال مدريد وضيفه ليغانيس على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة 11 من الـ"ليغا".

التشكيلة الأساسية للفريقين

ريال مدريد



ليغانيس