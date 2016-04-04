مشاهدة الكلاسيكو مثل أفلام هوليوود من قبل beIN SPORTS April 4, 2016 13:30 3:47 دقيقة هناك من استمتعوا بمشاهدة الكلاسيكو الإسباني عبر شاشات التلفاز في المنزل أو المقهى لكن كيف كانت تجربة مشاهدة المباراة عبر شاشات السينما العملاقة ؟ تقارير إخبارية أفلام اون لاين -آخر الفيديوهات 11:35 دقيقة موجز الأخبار 0:28 دقيقة رئيس وزراء اليابان: ألعاب طوكيو ستقام في موعدها 0:36 دقيقة هل سيحرم ليفربول من لقب طال انتظاره؟ 0:30 دقيقة كرة اليد: تأجيل الدورات التأهيلية لألمبياد طوكيو 0:28 دقيقة إلغاء مباراة ألمانيا وإيطاليا الودية بسبب "كورونا" 0:33 دقيقة إيقاف جميع الأنشطة الكروية في أوروغواي 0:20 دقيقة الاتحاد المغربي يقرّر تعليق كافة مسابقاته المحلية 6:17 دقيقة فيورنتينا يكشف عن قائمة مصابيه بفيروس كورونا 1:56 دقيقة تداعيات "كوفيد-19": أزمات مالية تلوح في الأفق 2:06 دقيقة انتشار وباء كورونا يلقي بظلاله على الدوري الفرنسي