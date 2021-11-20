

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول

معلومات البث المباشر لمباراة برشلونة وإسبانيول

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة قويّة تلوح واعدة بالحماس والتشويق.

وفرضت مباراة برشلونة وإسبانيول نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لحاجة الفريقين الملحّة للنقاط الثلاث.

ويأمل برشلونة أن يستهل مشواره مع مدربه الجديد تشافي إيرنانديث بنتيجة إيجابية تكون بمثابة جرعة معنوية لبقية الاستحقاقات المقبلة للفريق العريق.

ولن يكون إسبانيول العنيد صيداً يسيراً للبلاوغرانا الذي يعاني من الضغوطات.

مباراة برشلونة وإسبانيول - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم السبت على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة وإسبانيول أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.