موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وفالنسيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة برشلونة وفالنسيا - التغطية لحظة بلحظة

شوط أول تميز فيه فريق فالنسيا الذي كان قريباً من افتتاح التسجيل بعد أن أهدر الأوروغوياني ماكسي غوميز ركلة جزاء في الدقيقة 12 وحلت العارضة مكان الألماني تير شتيغن، رجل الشوط الأول وأفضل لاعب في برشلونة في مواجهة فالنسيا اليوم، في الدقيقة 28.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

31: الفرنسي فرانسيس كوكلين (فالنسيا) يحاول من تصويبة قوية والحارس تير شتيغن يواصل الابداع

28: تصويبة الأوروغوياني ماكسي غوميز تجد العارضة الافقية للحارس الألماني

19: تير شتيغن يواصل التصدي في مباراة صعبة على فريق برشلونة

12: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لفالنسيا بعد تدخّل من جيرارد بيكيه على لاعب الخفافيش غايا لكن الحارس الألماني تير شتيغن يستأسد ويتصدّى ببراعة لكرة الأوروغوياني ماكسي غوميز.

انطلاق قمّة الجولة 21 على أرضية ملعب ميستايا

التشكيلة الأساسية للفريقين

فالنسيا

برشلونة