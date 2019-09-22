مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية - مباشر

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن ريال مدريد كان أفضل من مضيفه الأندلسي.

38 - خاميس رودريغيز ينجح في وضع كارفاخال وجهاً لوجه مع الحارس فاسيليك لكن الظهير الأيمن للنادي الملكي فشل في تسجيل الهدف الأول.

35 - أخطر فرص الشوط الأول جاءت عبر البلجيكي إيدين هازار الذي تلقى تمريرة من كريم بنزيمة وانفرد بالحارس فاسيليك، لكن الأخير تصدى ببراعة.

- بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المواجهة لم تتغير الأرقام وبقي التعادل السلبي سيّد الموقف، لكن الأفضلية تميل لمصلحة النادي الملكي.

8 - إشبيلية الباحث عن استمرار عروضه القوية كاد أن يخطف الهدف الأول بفضل دي يونغ لكن الدفاع يتدخل ويحول الكرة إلى ركنية.

6 - ريال مدريد الساعي لاستغلال سقوط غريمه برشلونة، دخل المباراة باحثاً عن هدف مبكراً عبر نجمه وهدافه كريم بنزيمة.

تشكيلة ريال مدريد أمام اشبيلية

يحل ريال مدريد ضيفاً على إشبيلية في موعد صعب لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي سيكون مضطراً بعد الخسارة القارية الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، لخوض اختبار محلي صعب بمواجهة متصدّر حقق ثلاثة انتصارات هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد.

وستكون المباراة فرصة لمدرب إشبيلية جولن لوبيتيغي لرد اعتباره من "الملكي"، النادي الذي أقاله في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أشهر من تعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق، في خطوة كلفته يومها الإبعاد من منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني قبيل انطلاق مونديال روسيا 2018.

ويتصدر إشبيلية الترتيب حالياً برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال الثالث، وبينهما القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو (9 نقاط)، في حين يحلّ برشلونة حامل اللقب خامساً (7 نقاط).

موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية وكيفية مشاهدتها؟

بإمكانكم متابعة مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD3 وأيضاً عبر CONNECT.

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