مباراة برشلونة على أرض غرناطة هي بمثابة موعد شديد الأهمية للفريق الكتالوني الساعي لتصحيح مداره في الليغا واستعادة توازنه لا سيما بعد الظهور المضطرب له في التعادل الأخير أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا.

ولمن ستفوته مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة في بث مباشر يمكنه متابعة تغطيتنا الخاصة للقاء.

التغطية الخاصة لمباراة برشلونة وغرناطة

(52) تير شتيغن يخطئ بإمساك كرة سهلة لكنه ينقذ الموقف قبل دخولها المرمى.

- فالفيردي يشرك الأرجنتيني ليونيل ميسي وفاتي من بداية الشوط الثاني بدلاً من بيريز وفيربو.

(45+4) مع اللحظات الأخيرة برشلونة كان قريباً من التعادل لكن كرة سواريز تضل طريقها إلى المرمى مجدداً.

(32) سواريز كاد يستغل خطأ دفاعياً إلا أن تسديدته ترتطم بالدفاع.

(21) الأوروغوياني سواريز يجرّب من ركلة حرة مباشرة لكنه يسدد في جسم زميله.

(14) أنتونيو بورتاس يسدد كرة خادعة يبعدها الألماني تير شتيغن إلى ركنية.

غرناطة صامد في أول 10 دقائق من المباراة ولا يوجد فرص حقيقية من برشلونة.

هدف 2: غرناطة يباغت برشلونة ويسجل الهدف الأول بفضل النيجيري عزيز.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة وكيفية مشاهدتها؟

بإمكانكم متابعة مباراة برشلونة وغرناطة يوم السبت 21 أيلول/سبتمبر في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD3 وأيضاً عبر CONNECT.

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التشكيلة الأساسية لكل من برشلونة وغرناطة

عودة ميسي لليغا بعد أول ظهور أوروبي

سيكون جمهور برشلونة على موعد السبت مع عودة نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني لهذا الموسم، حين يحل حامل اللقب ضيفا على غرناطة في المرحلة الخامسة.

وبعد غياب عن الملاعب لـ115 يوماً، سجل ميسي عودته إلى الملاعب الثلاثاء بدخوله في الشوط الثاني من المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وكانت الجملة التي كتبها الموقع الرسمي لبرشلونة عن عودة ميسي إلى الفريق أبرز تعبير عن حجم وأهمية هذا اللاعب، حيث كتب بعد المباراة ضد دورتموند: "ميسي عاد، وهذا يعني أمرا وحيدا فقط... حذارِ أيها العالم!".

وعاد ميسي إلى التمارين الجماعية الأحد الماضي بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في " لا ليغا".

ويبدأ النجم الأرجنتيني الذي توّج هدافاً لليغا في المواسم الثلاثة الماضية إضافة الى مواسم 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013، مشواره في الدوري الإسباني متخلفا بفارق 5 أهداف عن مهاجم فياريال جيرار مورينو الذي يتصدر ترتيب الهدافين بعد أربع مراحل.

ولن تكون بداية ميسي سهلة السبت لأن برشلونة الذي سيفتقد ظهيره جوردي ألبا لمدة اسبوعين بسبب اصابة تعرض لها أمام دورتموند، يحل ضيفا على غرناطة الذي يقدم في مستهل الموسم أداء مميزا خوله أن يكون مباشرة خلف النادي الكاتالوني الرابع بفارق الأهداف فقط.