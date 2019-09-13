

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي على أرض الأول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ريال مدريد وليفانتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل ريال مدريد أن يفتتح موسمه بأفضل طريقة من بوابة منافسه العنيد ليفانتي، خاصة بعد أن تعادل في آخر مباراتين.



مباراة ريال مدريد وليفانتي – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ريال مدريد وليفانتي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة ريال مدريد وليفانتي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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