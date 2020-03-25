مستشفى في برشلونة يشكر ميسي على تبرعه لمكافحة كورونا

وكتب المستشفى عبر حسابه على "تويتر"، "شكراً ليو، على دعمك والتزامك".

El #CLíNIC ha recibido una donación de Leo Messi para hacer frente a la #Covid19. Este donativo se dedicará, entre otras cosas, a la investigación y a la adquisición de equipos de respiración asistida, utilizados para atender a los pacientes más graves.



👉https://t.co/Yluq502voc pic.twitter.com/NAxZbU3Z3I — Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) March 25, 2020

وذكر المستشفى أنه سيتم استخدام هذا التبرع، في جملة أمور ، منها البحث واكتساب معدات التنفس المساعدة لرعاية المرضى الأكثر شدة.

وقال الدكتور جوزيب كامبيستول، المدير العام للمستشفى: "بفضل هذا التبرع، سنتمكن من تحسين الرعاية التي نقدمها لمرضانا المصابين بـ "COVID-19".

وأضاف: "نحن نقدر المؤسسة وليو ميسي تقديراً كبيراً على التزامهما ودعمهما في مكافحة هذا الوباء".

وفي حين لم يحدد المستشفى قيمة التبرع، أشارت وسائل إعلام محلية منها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن المبلغ هو مليون يورو أيضاً.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضرراً بوباء "كوفيد-19" في العالم، وهي أعلنت الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بسببه إلى نحو 2700، والإصابات الى نحو 40 ألف إصابة.