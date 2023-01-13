مستجدات جديدة في قضية رئيس برشلونة السابق من قبل beIN SPORTS January 13, 2023 12:00 2:56 دقيقة مع استمرار التحقيقات في قضية رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو وعدد من المسؤولين في إداراته، تظهر بين الفينة والأخرى الحين والآخر مستجداتٌ تسلط الضوء على اختلالات كبيرة في البيت الكاتالوني حسب الصحافة الإسبانية. تقارير إخبارية جوسيب ماريا بارتوميو الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 2:05 دقيقة الجزائر حققت قفزة كبيرة في تشييد المنشآت الرياضية 0:47 دقيقة فوز سلوفينيا على السعودية في بطولة العالم 1:37 دقيقة مافريكس يتخطّى عقبة ليكرز بنجاح 0:33 دقيقة سحب قرعة كأس العالم للأندية 2022 2:56 دقيقة مستجدات جديدة في قضية رئيس برشلونة السابق 0:40 دقيقة فياريال يسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية 0:44 دقيقة المنتخب الليبي يتأهب لمواجهة مرتقبة أمام الجزائر 3:00 دقيقة موقعة مرتقبة بين نابولي ويوفنتوس 2:36 دقيقة أمم إفريقيا للمحليين تنطلق بمواجهة الجزائر وليبيا 0:48 دقيقة "فيفا" يكشف عن اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل