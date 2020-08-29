مساعد لويس انريكي: ميسي يمتلك الحق باتخاذ قراره بالبقاء أو المغادرة من قبل beIN SPORTS August 29, 2020 15:21 0:47 دقيقة قال خوان كارلوس أونثوي مساعد مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي إن ليونيل ميسي يمتلك الحق باتخاذ قراره بالبقاء أو المغادرة وأن عقده مع النادي يضمن ذلك. مقابلات تقارير إخبارية ميركاتو بيب غوارديولا ليونيل ميسي برشلونة مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:17 دقيقة مباراة ليفربول (0) وأرسنال (1) – التغطية الخاصة 3:47 دقيقة كأس الدرع الخيرية: "مباراة في ظروف استثنائية" 1:06 دقيقة طواف فرنسا: بروتوكول صحي صارم 0:33 دقيقة البريطانية ليزي ديغنان تفوز بطواف فرنسا 5:07 دقيقة اتحاد العاصمة ينشر الحكم الصادر عن الـ"كاس" 2:01 دقيقة تشيلسي "ملك" الميركاتو الصيفي 0:47 دقيقة ميسي يمتلك الحق باتخاذ قرار البقاء أو المغادرة 5:24 دقيقة ما مدى أهمية مباراة كأس الدرع الخيرية؟ 0:59 دقيقة ليدز يتعاقد مع رودريغو في صفقة كبيرة 0:55 دقيقة الاصابة تبعد بورزينغيس عن مافريكس