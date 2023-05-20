مراسم تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني من قبل beIN SPORTS May 20, 2023 23:03 4:07 دقيقة شاهد مراسم تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة برشلونة: احتفالات صاخبة بين اللاعبين والجماهير 2:10 دقيقة ماذا قال تشافي في مراسم التتويج بلقب الدوري؟ 2:10 دقيقة بوسكيتس: "لقب مهم للجميع" 4:07 دقيقة مراسم تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني 4:59 دقيقة برشلونة ينهزم على أرضه أمام ريال سوسييداد 2:56 دقيقة نانت يواصل نزيف النقاط وليل يتجاوز مارسيليا 3:22 دقيقة خسارة آرسنال تمنح لقب الـ"بريميرليغ" لمانشستر سيتي 5:20 دقيقة لايبتسيغ يصدم بايرن ميونيخ وينعش آمال دورتموند 1:44 دقيقة فيرمينو يشكر ليفربول بكلمات وداعية مؤثرة 1:40 دقيقة أونيون برلين يخسر أمام هوفنهايم وهرتا يهبط رسمياً