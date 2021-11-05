مراسل beIN SPORTS: "تقديم تشافي مدرباً جديداً لبرشلونة سيكون الإثنين القادم" من قبل beIN SPORTS November 5, 2021 17:11 4:51 دقيقة أكد مراسل beIN SPORTS، باسل طبال، أن موعد تقديم تشافي مدرباً جديداً لفريق برشلونة سيكون يوم الإثنين القادم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 4:51 دقيقة تعرف على موعد تقديم تشافي مدرباً جديداً لبرشلونة 4:03 دقيقة أصداء موافقة السد على انتقال تشافي لبرشلونة 3:52 دقيقة لماذا غاب لابورتا عن المفاوضات مع السد بشأن تشافي؟ 5:17 دقيقة كواليس موافقة السد على انتقال تشافي لتدريب برشلونة 2:07 دقيقة السد يعلن موافقته على انتقال تشافي لتدريب برشلونة 1:57 دقيقة أبرز إنجازات تشافي مع السد القطري 0:46 دقيقة مدفيديف يبلغ ربع نهائي دورة باريس للماسترز 0:56 دقيقة ليس فيرديناند في حوار حصري على beIN SPORTS 2:37 دقيقة سلتيكس يفاجئ ميامي وفيلادلفيا يتصدر الشرقية 1:22 دقيقة أستراليا إلى نصف نهائي كأس بيلي جين كينغ للتنس