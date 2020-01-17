مدرب ليغانيس متفاجئ من انتقال يوسف النصيري January 17, 2020 19:04 0:38 دقيقة أكد المكسيكي خافيير أغيري مدرب ليغانيس أنه تفاجأ لخبر انتقال الدولي المغربي يوسف النصيري إلى إشبيلية. وقال أغيري إنه لم يكن يتوقع أن يستغني ليغانيس عن المهاجم المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية. تقارير إخبارية الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة المنتخب السعودي يحقق فوزاً سهلاً على أستراليا 0:33 دقيقة ناصر العطية يتحدث عن رالي داكار ويعد الجماهير 1:09 دقيقة أكرم عفيف: "أسعدنا جماهيرنا بعرض ممتع" 0:35 دقيقة مباريات الفرق الإيرانية في الأبطال على أرض محايدة 0:38 دقيقة مدرب ليغانيس متفاجئ من انتقال يوسف النصيري 1:09 دقيقة الاتحاد العراقي يوافق على تقديم استقالته 1:17 دقيقة "كيمو" يتحدث عن تحرّر السد من الضغوط 1:56 دقيقة بونجاح يكشف سر عودة السد وحكاية الهدف الثاني؟ 1:01 دقيقة كأس قطر - مراسم تتويج نادي السد بلقبه الثاني 0:26 دقيقة باير ليفركوزن يجدد عقد مدربه لغاية 2022