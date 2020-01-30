مدرب برشلونة يرغب في ضم مهاجم جديد ولكن...!! من قبل beIN SPORTS January 30, 2020 18:52 0:52 دقيقة لم يخف مدرب برشلونة كيكي سيتين خلال مؤتمر صحفي رغبته في استقدام مهاجم جديد، من أجل تعويض غياب لويس سواريز المصاب. من جهة أخرى أكـد سيتيـين أنّ الهزيمـة أمام فالنسيا لم تـزعزع استقرار الفريق. مقابلات الدوري الإسباني كيكي سيتين -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة ليكرز يعود للتدريبات بعد وفاة أيقونته كوبي براينت 4:13 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الحادية عشرة 0:28 دقيقة دجوكوفيتش يُشيد بفيدرر 1:57 دقيقة دجوكوفيتش يمضي بقوة نحو لقب ثامن بإقصائه فيدرر 1:17 دقيقة الحزن يخيّم على أجواء مباريات الـ"NBA" 2:18 دقيقة استقبال شعبي ورسمي حاشد للتونسية أنس جابر 1:40 دقيقة أتالانتا تطمح لمركز مؤهل للأبطال 1:42 دقيقة موغوروسا تقصي هاليب وتلاقي كينين في النهائي 0:40 دقيقة شجار بالأيدي بين جيروم بواتينغ وليون غوريتسكا 0:49 دقيقة مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم برونو فرنانديش