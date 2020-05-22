وتحدث سيتين عن طريقة تدريبات برشلونة حالياً ومدى الشغف الموجود لدى لاعبي فريقه بالعودة بعدما أوقف فيروس كورونا النشاطات الرياضية في البلاد لأكثر من شهرين.

وأبدى مدرب برشلونة ثقته باستكمال المنافسة خاصة بعدما عاد الدوري الألماني بلا مشاكل، كما قال إنّه يفضل التتويج على أرض الملعب بدلاً من انتظار قرار بإلغاء الليغا وتعيين فريقه كبطل باعتباره متصدراً للمسابقة.

وأثارت مسألة تتويج برشلونة في حال إلغاء الموسم بحسب بعض الصحف جدلاً واسعاً خاصة وأن برشلونة يتصدر بفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد.

ولم يخف سيتين طموحاته بتتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا مشيراً إلى أنّ البلوغرانا يحتاج للمزيد من التحسن للظفر بالبطولة التي يصارع من أجل الفوز بها.

وعن الإصابات التي يعاني منها نجوم الفريق مثل الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسيين ديمبيلي وأومتيتي أكد بأنهم بحاجة لبعض الوقت للعودة إلى جاهزيتهم الكاملة.

وقال سيتين عن شائعات الانتقالات التي تشغل عشاق برشلونة: "راكيتيتش ضمن حساباتي طالما هو لاعب مع برشلونة"، موضحاً أن فيدال أيضاً أحد اللاعبين المهمين في الفريق كما أشاد بإمكانيات حارسه تير شتيغن والأرجنتيني مارتينيز مهاجم إنتر الذي تتحدث الصحف عن قربه من النادي الكاتالوني.