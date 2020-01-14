وبعد الشكر والمجاملات المعتادة في مثل هذه المناسبات، أضاف مدرب بيتيس السابق "أنا رجل عاطفي وهذا يوم مميز".

وتابع: "في البداية وقبل كل شيء، الرغبة لمواجهة هذا التحدي ونقل الأفكار والفلسفة للاعبين هي الأهم، إضافة للثقة بالنفس التي أشعر بها بنفسي، اليوم قمنا بالحصة التدريبية الأولى وسار كل شيء بشكل سريع".

وكدلالة أنه كان في مكان بعيد كلياً عن كرة القدم عندما اتصلوا به في برشلونة قال: "البارحة كنت أتمشى مع الأبقار في قريتي الصغيرة واليوم أنا هنا في برشلونة وأدرب أفضل اللاعبين في العالم".

وتوجه بارتوميو في مطلع المؤتمر بالحديث إلى المدرب الجديد خليفة فالفيردي فقال: "نعرف جميعاً أنك محب ليوهان كرويف عندما كان لاعباً وعندما كنت أنت لاعباً كذلك".

أما المدير الرياضي الفرنسي إيريك أبيدال فقال: "أنا متأكد أنه مدرب أثبت منذ وقت طويل أنه رائع ولديه فلسفة رائعة، ولديه صلة وطيدة مع اللاعبين وروح طيبة في الفريق، ويركز في التفاصيل ويذكرني بحقبتي عندما كنت ألعب مع برشلونة".