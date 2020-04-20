مدافع منتخب الجزائر يتحدث عن التزامه بالحجر الصحي April 20, 2020 12:59 0:41 دقيقة في لقاء مع مراسلنا في إسبانيا جمال جبالي، أكد عيسى ماندي مدافع بيتيس والمنتخب الجزائري أنه رغم صعوبة فترة الحجر الصحي إلا أنه يجب الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات حتى يتجاوز الجميع هذه الأزمة. مقابلات فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 22:24 دقيقة السيناريوهات المطروحة لعودة الدوري الإنكليزي 0:41 دقيقة مدافع منتخب الجزائر يتحدث عن التزامه بالحجر الصحي 0:50 دقيقة اجتماع مثمر بين الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري 12:18 دقيقة موجز الأخبار 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:53 دقيقة ماراثون قطر الافتراضي للتحفيز على ممارسة الرياضة 2:25 دقيقة لا مانع من عودة الدوري الفرنسي ولكن بشروط 2:58 دقيقة نجوم الكرة البرازيلية يتضامنون في مواجهة كورونا 1:11 دقيقة كيكي سيتيين غير مقتنع بشبان الفريق الكتالوني 0:40 دقيقة حلبة سيلفرستون مستعدة لاستضافة سباقين متتالين !