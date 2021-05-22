محطات سيميوني مع أتلتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS May 22, 2021 22:36 2:08 دقيقة عشرُ سنوات مرت على تولي دييغو سيميوني تدريبَ أتلتيكو مدريد وخلال هذه السنوات تُوج الفريق بالعديد من الألقاب أبرزُها لقبُ الدوري الإسباني وكأس الملك ولقبان في الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني دييغو سيميوني -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة بادوسا تحرز لقب دورة بلغراد 3:16 دقيقة طريق التتويج لم يكن مفروشاً بالورود 2:08 دقيقة محطات سيميوني مع أتلتيكو مدريد 2:03 دقيقة سوايز.. هدية برشلونة لأتلتيكو مدريد 0:35 دقيقة فوز معنوي لسيمبا على كايزر تشيفس 4:53 دقيقة أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني 1:40 دقيقة دييغو سيميوني: كانت سنة صعبة ومعقدة أنهيناها بنجاح 4:20 دقيقة ريال مدريد يفوز لكن جاره حصد اللقب 2:27 دقيقة برشلونة يؤمّن المركز الثالث بفوز صعب على إيبار 4:00 دقيقة كوكي يتحدث عن اللقب الغالي