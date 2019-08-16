مشاهدة مباريات الدوري الإسباني بث مباشر عبر الانترنت
مباريات الدوري الدوري الإسباني لهذا الأسبوع الأول، منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد مباريات الدوري الإسباني لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
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مواعيد مباريات الدوري الإسباني لهذا الأسبوع الأول والقنوات الناقلة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة
|
اثلتيك بلباو × برشلونة
|
الجمعة 16 -8 | 22:00
|
beIN HD3
|
سيلتا فيغو × ريال مدريد
|
السبت 17 -8 | 18:00
|
beIN HD3
|
فالنسيا × ريال سوسييداد
|
السبت 17 -8 | 20:00
|
beIN HD1
|
مايوركا × ايبار
|
السبت 17 -8 | 21:00
|
beIN HD13
|
ليجانيس × أوساسونا
|
السبت 17 -8 | 22:00
|
beIN HD1
|
فياريال × غرناطة
|
السبت 17 -8 | 22:00
|
beIN HD3
|
الافيش × ليفانتي
|
الأحد 18 -8 | 18:00
|
beIN HD3
|
اسبانيول × اشبيليه
|
الأحد 18 -8 | 20:00
|
beIN HD3
|
ريال بتيس × بلد الوليد
|
الأحد 18 -8 | 22:00
|
beIN HD3
|
أتلتيكو مدريد × خيتافي
|
الأحد 18 -8 | 23:00
|
beIN HD3