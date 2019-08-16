مباريات الدوري الدوري الإسباني لهذا الأسبوع الأول، منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

جدول ومواعيد مباريات الدوري الإسباني لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.