مباراة منتظرة بين أتلتيك بيلباو وإشبيلية من قبل beIN SPORTS April 27, 2023 14:58 2:46 دقيقة في الدوري الاسباني ، مباراة قوية تلك التي سيشهدها ملعب سان ماميس بين أتلتيك بيلباو الباحث عن تحسين ترتيبه وإشبيلية الذي يريد تأكيد صحوته مع مدربه الباسكي خوسيه لويس مينديلي بار. تقارير إخبارية أتلتيك بيلباو إشبيلية -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة الكاف يتسلم خطابات بشأن استضافة كان 2027 2:42 دقيقة ريان شرقي تحت أنظار مانشيني 0:38 دقيقة وصول بعثة أوراوا إلى الرياض تحضيراً لمواجهة الهلال 2:46 دقيقة مباراة منتظرة بين أتلتيك بيلباو وإشبيلية 0:31 دقيقة تقارير: مودريتش قريب من تجديد عقده مع ريال مدريد 2:51 دقيقة توتنهام لمصالحة جماهيره من بوابة مانشستر يونايتد 3:20 دقيقة رايو فاييكانو يفاجئ برشلونة 5:35 دقيقة سيتي يشعل صراع البريميرليغ بفوزه الباهر على آرسنال 2:54 دقيقة تشلسي يتلقى هزيمته الخامسة توالياً بقيادة لامبارد 3:35 دقيقة ليفربول يتخطّى عقبة وست هام بنجاح