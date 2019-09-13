مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر



البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت 14 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة وفالنسيا في كامب نو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD3.

يملك برشلونة حامل اللقب 4 نقاط من 3 مباريات وهو نفس رصيد فالنسيا.

ويسعى الفريق الكاتالوني إلى تحسين وضعه بعد بداية ضعيفة في ظل غياب نجمه ليونيل ميسي الذي يتعافى من إصابة.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا متعددة.

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وتتابعون عبر هذا المقال التغطية الخاصة بالفيديو لحظة بلحظة لأهم أحداث اللقاء فور حصولها بالفيديو.