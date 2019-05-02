- نصف شوط أول لا يقدم فيه بدلاء برشلونة الكثير وقد تعرض ديمبيلي للإصابة استبدل على إثرها ودخل مكانه أليكس كولادو في الدقيقة 6.

ستكون مباراة برشلونة وسيلتا فيغو القادمة متوفرة للمشاهدة ضمن جدول مباريات البث المباشر عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

موعد مباراة برشلونة القادمة سيكون يوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة وستبث مباشرة عبر قناتي HD3 و HD12.

وستكون المباراة ضمن المرحلة 36 من الدوري الإسباني الذي حسمه الكاتالوني لصالحه، وهو يتطلع من خلالها للتحضير لمباراة ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعيش برشلونة فترة من أفضل أوقاته وهو يحقق النتائج المذهلة على كافة الجبهات آخرها فوزه على ليفربول بثلاثية في كامب نو الثلاثاء.