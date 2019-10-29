مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر

- د 75 ميسي يسجل الثاني له والرابع لفريقه بعد تمريرة في العمق من الهولندي دي يونغ.

- انخفض إيقاع المباراة في شوطها الثاني رغم بعض المحاولات من البرسا لزيادة الغلة.

- د 54 ميسي يمرر لفاتي الذي كاد أن يسجل الرابع لكن ماسيب ينقذ الكرة بقدمه اليمنى.

سجل ميسي هدفه رقم 50 من ركلة حرة مباشرة في مسيرته المهنية 44 مع برشلونة و6 مع الأرجنتين.

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لبرشلونة 3-1

- 45+1 ميسي ينفذ حرة مباشرة أخرى هذه المرة يكشف زاويتها ماسيب.

- د 34 ميسي يفجر حرة مباشرة رائعة في المرمى، الثالث للأرجنتيني هذا الموسم، دقة وتخصص وبراعة.

- د 29 الهدف الثاني لبرشلونة سجله التشيلي فيدال بمتابعة ذكية داخل منطقة جزاء بعد تمريرة رائعة من ميسي.

- هدف د 15 بلد الوليد يسجل التعادل من حرة مباشرة ردها تير شتيغن لكنها عادت للمدافع كيكو أوليفاس ألبا ودخلت المرمى.

- د 14 ميسي يسدد حرة مباشرة سهلة بأحصان حارس بلد الوليد جوردي ماسيب

- 10 دقائق لعب النتيجة تشير لتقدم برشلونة وكذلك السيطرة على الكرة، عداد الأهداف يبدو أنه سيشير لأكثر من هدف لبرشلونة.

(إنها المرة الثالثة على التوالي، التي يسجل فها البرسا من التسديدة الأولى بعد مباراة إيبار وسلافيا براغ والمرة السادسة في الموسم كله)

- المدافع الفرنسي كان متقدماً للمشاركة برأسية محتملة في أول ركنية حصل عليها البرسا ضمن المباراة.

-د 02 هدف لبرشلونة، لانغليه يسجل مبكراً بعد تسديدة يسراوية قوية ضربت بالمدافع وتابعت طريقها في سقف المرمى.

- الحكم خافيير ألبيرولا يطلق صافرة بداية اللقاء

- فاز بلد الوليد مرتين فقط في 43 مباراة لعبها في ضيافة برشلونة في الليغا (ت 6 خ 35).

- فاز برشلونة 10 مرات في آخر 11 مباراة لعبها أمام بلد الوليد في الليغا (خسر 1).

يستقبل برشلونة ضيفه بلد الوليد ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة القادمة ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.

وسيتم نقل مباراة برشلونة وبلد الوليد من كامب نو عبر قناة HD3، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء ورسائل ميدانية.

غاب برشلونة الوصيف حاليا عن الجولة الماضية بسبب تأجيل الكلاسيكو وهو سيعود للمنافسة آملا برفع رصيده إلى 22 نقطة على أمل تعثر غرناطة المتصدر لاستعادة المركز الأول منه.

ويملك غرناطة 20 نقطة إلا أنه لعب مباراة أكثر.

وستكون مباراة برشلونة متوفرة لمتابعة حية لأبرز وقائعها عبر هذا المقال بالفيديو فور حدوثها.