🏧 | تشكيلة الفريق الأساسية

👈 ها هنا تجدون قائمة لاعبينا الأحد عشر!

👥 اللاعبون الذين وقع عليهم اختيار Simeone@ لخوض مباراة BarçaAtleti#!

🔴⚪🔴 هييييييا، أتلييييييييتييييي، هييييييا! 🎶

#AúpaAtleti pic.twitter.com/jE5I1JiJJ2 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) April 6, 2019

المباراة الموعد التوقيت الملعب القنوات الناقلة برشلونة - اتلتيكو مدريد السبت 6 ابريل 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ملعب "كامب نو" HD3

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

يستقبل برشلونة وصيفه اتلتيكو مدريد ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD3، انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل النادي الكتالوني (المتصدر برصيد 70 نقطة) هذه المواجهة المرتقبة بهدف أوحد ألا وهو تحقيق الفوز على ملاحقه الأتليتي (الثاني بـ 62 نقطة) ليوسع الفارق إلى 11 نقطة ويقضي بالتالي بنسبة كبيرة على ما تبقى من حظوظ المنافسة على لقب الليغا، لا سيما مع تقهقر ريال مدريد (الثالث بـ 57 نقطة).

وسيكون على زملاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تدارك عثرة الجولة الأخيرة على أرض فياريال بتعادل مثير (4-4)، بينما سيحاول أبناء المدرب دييغو سيميوني إسقاط البلاوغرانا في معقله لتقليص الفارق معه إلى 5 نقاط فقط وإعادة الروح للمنافسة.

موعد مباراة برشلونة - اتلتيكو مدريد

مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد تبث على قناة beIN SPORTS HD3 مباشرة، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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