مباراة بآمال مختلفة بين ريال بيتيس وريال مدريد March 5, 2023 08:28 3:08 دقيقة مباراة بكثير من الحوافز ستجمع ريال بتيس بضيفه ريال مدريد، فوز الفريق الأندلسي سيقربه من المركز الرابع, والخسارة لن تبعده كثيراً عنه، فيما ستقلص أي نتيجة غير الفوز من حظوظ ريال مدريد في الاحتفاظ بلقبه. تقارير إخبارية ريال بيتيس ريال مدريد -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة المجلس الدولي لكرة القدم يصادق على تغييرات جديدة 3:08 دقيقة مباراة بآمال مختلفة بين ريال بيتيس وريال مدريد 2:25 دقيقة برشلونة ليبتعد بالصدارة وفالنسيا للهروب من الهبوط 0:39 دقيقة مبابي: "كنت أعرف أنني سأحطم الرقم" 4:56 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لبايرن بفوز مثير على نانت 5:41 دقيقة أتليتيكو مدريد يحقق فوزاً كبيراً على إشبيلية 1:35 دقيقة مبابي يصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان 2:20 دقيقة أونيون برلين يسقط في فخ التعادل أمام كولن 5:22 دقيقة بيلاستيغوين وغوتييريس إلى النهائي بعد مباراة قوية 0:35 دقيقة التعادل يحسم ديربي الشمال بين لونس وليل