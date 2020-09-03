ما يعرف بقضية رحيل ميسي عن برشلونة: تعرف على آخر الأحداث والتفاصيل من قبل beIN SPORTS September 3, 2020 16:11 8:39 دقيقة تتسارع الأحداث وقد ينقلب مسارها في كل لحظة وحين، بين بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي ومغادرته لبرشلونة كم هائل من المعلومات والتفاصيل. تابع معنا جديد هذه القضية. تقارير إخبارية خورخي ميسي ميركاتو ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة ملادينوفيتش تنتقد أجواء بطولة أميركا المفتوحة 8:39 دقيقة تعرف على آخر أخبار ما يعرف بقضية رحيل ميسي 4:01 دقيقة اجتماع هام لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز 0:39 دقيقة شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري والكونكاكاف 0:30 دقيقة مباراة ألمانيا وإسبانيا – التغطية الخاصة 1:05 دقيقة إمكانية استمرار ميسي في برشلونة حتى نهاية عقده 1:04 دقيقة عجلة الدوري القطري تعود للدوران من جديد 0:38 دقيقة بليشكوفا تودع أميركا المفتوحة 0:44 دقيقة دجوكوفيتش يشق طريقه بنجاح في أميركا المفتوحة 0:38 دقيقة قطر تشارك في الكأس الذهبية 2021 لاتحاد الكونكاكاف