ما هي تبعات اتهام برشلونة بالفساد؟ March 10, 2023 20:30 4:57 دقيقة المدعي العام أكد أن برشلونة دفع لنيغريرا سبعة فاصل ثلاثة ملايين يورو بين عامي ألفين وواحد ألفين وثمانية عشر ما هي تبعات هذا القرار على برشلونة؟ مقابلات برشلونة فساد -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة ريال مدريد يبحث عن التعويض أمام إسبانيول 4:57 دقيقة ما هي تبعات اتهام برشلونة بالفساد؟ 0:43 دقيقة تونس في المركز الرابع لبطولة كأس إفريقيا للشباب 0:43 دقيقة القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد 0:36 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن خضوع نيمار لعملية جراحية 1:13 دقيقة سيرو بورتينيو يعود بفوز ثمين من أرض فورتاليزا 1:22 دقيقة كولينا يرفض فكرة إيقاف الساعة أثناء اللعب 1:07 دقيقة غوارديولا يرشح ريال مدريد ويشيد بميسي 0:43 دقيقة بنزيمة يغيب عن مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول 0:42 دقيقة إصابة دورانت بالتواء في الكاحل