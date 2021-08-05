ما هي الوجهة المقبلة لليونيل ميسي؟ من قبل beIN SPORTS August 5, 2021 20:25 5:36 دقيقة بعد إعلان نادي برشلونة عن رحيل أيقونته لونيل ميسي، ما هي الوجهة المقبلة للنجم الأرجنتيني؟ تقارير إخبارية الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة صدمة في برشلونة.. ميسي يرحل 5:36 دقيقة ما هي الوجهة المقبلة لليونيل ميسي؟ 0:43 دقيقة برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي 3:07 دقيقة تعرف على رسالة البطل الأولمبي عبد الرحمن المصاطفة 0:37 دقيقة الأردني المصاطفة يحصد ميدالية برونزية 1:09 دقيقة أحمد الأحمر: "سنسعى لتحقيق البرونزية" 1:31 دقيقة يحيى خالد "الرائع" يتحدّث عن نصف النهائي 5:01 دقيقة سواعد المنتخب المصري تخسر أمام فرنسا 0:45 دقيقة البرازيل تفقد فرصة الدفاع عن لقبها في كرة الطائرة 1:07 دقيقة أميركا تقلب الطاولة على أستراليا وتتأهل للنهائي