ما هي الأسباب الحقيقية وراء قرار رحيل ميسي؟ من قبل beIN SPORTS August 25, 2020 22:25 4:30 دقيقة أشرف بن عياد مراسلنا في برشلونة يتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء قرار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بالرحيل عن فريقه برشلونة، مجيباً على السؤال الهام .. هل هو حدث وليد اللحظة أم أن إرهاصاته بدأت منذ فترة طويلة؟. مقابلات الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 4:30 دقيقة هل من الممكن مشاهدة ميسي في الدوري الإنكليزي؟ 4:50 دقيقة ما هي احتمالات انتقال ميسي إلى إنتر ميلان؟ 4:30 دقيقة ما هي الأسباب الحقيقية وراء قرار رحيل ميسي؟ 9:45 دقيقة هل يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ 5:23 دقيقة تداعيات قرار ميسي التاريخي بالرحيل عن برشلونة 9:45 دقيقة بوكا وريفر بليت يتدربان في "فقاعة صحية" 0:38 دقيقة مرسيليا يعلن عن الاشتباه بإصابات جديدة بكورونا 2:58 دقيقة برشلونة يؤكد تلقيه طلب ميسي مغادرة النادي 0:32 دقيقة مارتينيز يعلن تشكيلة بلجيكا استعداداً لدوري الأمم 3:58 دقيقة ليفربول يتعادل ودياً مع سالزبورغ