

ودارت الكثير من المستجدات على أزمة إدارة برشلونة بين تهم ونفي وتوضيحات من مراسلنا أشرف بن عياد القريب من قلب الحدث.

وأعلن اليوم الجمعة عن تسجيل مجموع 6 استقالات صلب مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني.

وأكدت مصادر صحفية بأن كل من ماريا تيكيسيدور وجوردي كالساميليا قدما استقالتهما لرئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو.

وقدم كل من إميلي روسو، نائب رئيس الفريق الكاتالوني، وإنريكي تومباس، أمين المال، وسيلفيو إلياس، الناطق الرسمي، وجوسيب بونت، المكلف بالقطاع التجاري، استقالتهم لترتفع الحصيلة إلى 6 انسحابات من مجلس إدارة الفريق المتخبط في الأزمات في عهد الرئيس الحالي.

ونشرت الصحافة الاسبانية نص كتاب الاستقالة التي تقدم بها 6 أعضاء من مجلس إدارة فريق برشلونة وجاء فيه: "لقد وصلنا إلى هذه النقطة ولا نرى سبيلا لتغيير الطريقة التي يدار بها العمل في النادي قبل التحديات المستقبلية الهامة، خاصة التي تلي أزمة الوباء".

وطالب المستقيلون بإجراء انتخابات جديدة في أقرب الآجال: " كخدمة أخيرة لفريقنا، نوصي بإجراء انتخابات جديدة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".