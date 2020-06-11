ما هو العرض الذي رفضه ريال مدريد من جاره أتلتيكو من قبل beIN SPORTS June 11, 2020 13:46 0:51 دقيقة -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة فوز صعب لرايو فاييكانو على ألباسيتي 2:37 دقيقة الأولمبية الدولية تسعى لتقليص نفقات أولمبياد طوكيو 0:29 دقيقة تحديد موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني 3:56 دقيقة آخر أخبار عودة الدوري الإسباني 0:48 دقيقة هازنهوتل يمتدح فيرنر 0:32 دقيقة برشلونة يعدّ العدّة لمواجهة مايوركا 0:39 دقيقة الإعلان عن موعد استئناف الدوري الأميركي لكرة القدم 0:43 دقيقة "كاس" تنهي الاستماع في استئناف مانشستر سيتي 0:31 دقيقة بايل يعود لتدريبات الملكي 3:22 دقيقة السماح بعودة الجماهير في الليغا يفاجىء بعض الأندية