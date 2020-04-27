ماذا حصل في الدوري الإسباني قبل التوقف بسبب فيروس كورونا ؟ وكيف تنازل ريال مدريد عن الصدارة بعد الفوز بالكلاسيكو ؟

لحساب المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم استقبل ريال مدريد غريمه برشلونة وعينه على تحقيق فوز يعيده إلى الصدارة.

أقيمت المباراة أمام أنظار أكثر من 80 ألف عاشق لريال مدريد من بينهم وأبرزهم أسطورة الفريق السابق والنجم الحالي ليوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.

عرفت المواجهة تبادلاً مستمراً للسيطرة لكن تألق الحارسين، الألماني تير شتيفن في عرين برشلونة والبلجيكي تيبو كورتوا في عرين مدريد حالا دون تسجيل أهداف لأكثر من 70 دقيقة.

في الدقيقة 71 أعلن الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور ولادة نجمه في سماء الكلاسيكو والكرة العالمية بتسجيله هدف التقدم للفريق الملكي أتبعه باحتفال مألوف لجماهير سانتياغو برنابيو حيث احتفل بالهدف على طريقة كريستيانو.

احتفال فينيسيوس على طريقة رونالدو برّره لاحقاً في تصريح صحفي بقوله إن الدون نزل إلى حجرات الملابس وقدّم دعمه لنجوم فريقه السابق.

تصريح فينيسيوس جونيور 👇

لاحقاً تمكن ريال مدريد من إضافة الهدف الثاني القاتل عبر لاعبه الدومينيكاني ماريانو دياز في الدقيقة 90+2، ليخطف الملكي النقاط الثلاث التي وضعته في صدارة الليغا بفارق نقطة عن غريمه برشلونة.

بعد أسبوع من أسبوع من الكلاسيكو وقبل أيام قليلة من اتخاذ قرار إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا استقبل برشلونة ريال سوسييداد في كامب نو حقّق فوزاً صعباً جداً بفضل ركلة جزاء سجلها الأسطورة ليونيل ميسي في الدقيقة (81).

ملخص مباراة برشلونة وريال سوسييداد 👇

من جهته نزل ريال مدريد ضيفاً على العنيد ريال بيتيس بهدف الحفاظ على الصدارة لكن الفريق الأندلسي كان له رأي آخر وألحق الهزيمة بفريق زيدان 2-1 مانحاً صدارة الليغا لبرشلونة.

ملخص مباراة ريال بيتيس وريال مدريد 👇

أوقف الدوري الإسباني بسبب جائحة كورونا والفارق بين الغريمين نقطتين لمصلحة برشلونة. فكيف ستنتهي الأمور في الليغا إذا عادت عجلة الدوري للدوران كما يتمنى الجميع ؟