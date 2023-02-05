وسجل هدف أصحاب الديار ناتشو د 13 مدافع الفريق الملكي بالخطأ في مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين الذي وضع اسمه في اللحظات الأخيرة ضمن التشكيلة الأساسية بعد إصابة تيبو كورتوا في العمليات الإحمائية.

وأضاع لاعب مدريد ماركو أسينسيو ركلة جزاء تصدى لها حارس مايوركا راجكوفيتش 60.

أضاع ريال مدريد 6 من آخر 12 ركلة جزاء في الدوري الإسباني

توقف رصيد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عند النقطة 45 في المركز الثاني خلف برشلونة. وقد تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم.

أما مايوركا فصار رصيده 28 نقطة في المركز العاشر.

وخسر ريال مدريد 3 من آخر 5 مباريات خارج أرضه في الدوري الإسباني.