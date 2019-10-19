ودوّن اللاعب الإيفواري لاغو جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

وألحق ريال مايوركا الخسارة الأولى بضيفه ريال مدريد وأهدى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم إلى برشلونة حامل اللقب والفائز على مضيفه ايبار 3-صفر .

واستغل ريال مايوركا جيداً عاملي الأرض والجمهور والغيابات الكثيرة في صفوف النادي الملكي ليلحق به الخسارة ويزيحه عن الصدارة.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب نجومه، الألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بايل بسبب الإصابة والبلجيكي إدين هازار بسبب انجاب زوجته، فيما أبقى مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على مواطنه رافايل فاران على دكة البدلاء وأراح المدافع داني كارفاخال ترقباً للمباراة المنتظرة ضد مضيفه غلطة سراي التركي الثلاثاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مايوركا وريال مدريد - الأحداث الهامة

نهاية المباراة بفوز مايوركا على ريال مدريد 1-صفر

دق 59: رأسية الكرواتي بوديمير كانت قريبة من شباك ريال مدريد

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الدار بهدف دون رد

دق 28: كرة بنزيمة تجد العارضة

دق 14: الحكم يرفض الهدف الثاني لأصحاب الأرض

دق 7: مايوركا يزور شباك الـ"ميرينغي" باكراً، الإيفواري لاغو جونيور يسكن الكرة شباك الحارس البلجيكي كورتوا (1-صفر)

بداية مباراة ريال مدريد ومضيفه ريال مايوركا على أرضية استاد دو سون موييس

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ريال مدريد: غيابات بالجملة في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

ريال مايوركا