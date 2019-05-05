ونجح دياز بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 2 والثاني له شخصياً د 49 في حين أحرز خيسوس فاييخو هدفاً للأبيض د 40.

أما ثنائية الغواصات الصفراء فوقع عليها جيرارد مورينو 11 وخاومي كوستا 90+4.

وصار رصيد الميرنغي 68 نقطة مستقراً في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد فياريال عند النقطة 40 في المركز 15.

وبعد أن مني في المرحلة الماضية بهزيمته الأولى في الدوري أمام فايكانو منذ 19 شباط/فبراير 1997 (صفر-1 أيضاً)، قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إجراء تعديلات على تشكيلته قد تعطي فكرة عن مخططاته للموسم المقبل، لاسيما في ما يتعلق بالويلزي غاريث بايل.

وخاض ريال اللقاء بدون قائده سيرخيو راموس وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة المصابين، فيما كان بايل والكرواتي لوكا مودريتش خارج التشكيلة التي عاد اليها البرازيلي فينيسيوس جونيور بمشاركته في الشوط الثاني بعد غيابه عن الملاعب قرابة شهرين بسبب اصابة تعرض لها ضد أياكس الهولندي في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال حين خسر النادي الملكي على أرضه 1-4 وتنازل عن اللقب.

تفاصيل الأهداف

وضرب ريال باكراً، إذ افتتح ماريانو التسجيل بعد 84 ثانية فقط، مستفيداً من خطأ فادح لسانتياغو كازورلا الذي فقد الكرة على بعد حوالي 20 متراً من منطقة جزاء فريقه ومنح النادي الملكي فرصة افتتاح التسجيل (2).

لكن رد فريق "الغواصة الصفراء" الذي لم يضمن حتى الآن بقاءه في دوري الأضواء الموسم المقبل، جاء سريعاً عبر جيرار مورينو الذي أدرك التعادل بتسديدة بعيدة عجز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن صدها (11).

وعاد رجال زيدان الى المقدمة مجدداً قبيل انتهاء الشوط الأول عير خيسوس فاييخو الذي وجد نفسه وحيدا بمواجهة الحارس أندريس فرنانديز بعد خطأ فادح من المدافع تشافي كوينتيا الذي أوقف تسديدة بعيدة من البرازيلي مارسيلو لكنه عاد وترك الكرة تمر منه والى فاييخو، فتابعها الأخير في الشبك (40).

وحسم ريال الفوز إلى حد كبير في بداية الشوط الثاني حين أضاف ماريانو هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث بعدما وصلته الكرة على طبق من فضة بتمريرة عرضية من داني كارفاخال، فتابع الكرة في الشباك (49).

لكن فياريال لم يستسلم ونجح في الدقيقة الرابعة بالوصول الى شباك كورتوا وتقليص الفارق بتسديدة رائعة من مشارف المنطقة لخاومي كوستا (4+90).