وقالت الصحيفة إن ريال مدريد شحن بطاريات المعنويات، قبل محاولة تحقيق ريمونتادا أمام غريمه برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مشيدة بالأداء الكبير للثنائي الفرنسي كريم بنزيمة، الذي وقع على هاتريك في غضون ست دقائق ونصف فقط، وإدواردو كامافينغا الذي قدم مباراة أخرى رائعة، مشددة على أن الميرينغي يصل إلى موقعة برشلونة في أفضل حالاته.

