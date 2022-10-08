ماذا قال نجم خيتافي المغربي منير الحدادي قبل مواجهة ريال مدريد ؟ من قبل beIN SPORTS October 8, 2022 12:07 0:42 دقيقة قبل ملاقاة ريال مدريد في الدوري الإسباني أكد الدولي المغربي منير الحدادي لاعب خيتافي أن فريقه متحمّس لهذه المواجهة مشددا على أن التركيز مطلوب في هذه المباراة من أجل الخروج بنتيجة جيدة. مقابلات الدوري الإسباني ريال مدريد منير الحدادي خيتافي -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة دجوركاييف يشدد على صعوبة فوز فرنسا بلقب كأس العالم 1:33 دقيقة سيريل موان معجب بالمرافق الموجودة في قطر 3:04 دقيقة قمّة مرتقبة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ 3:35 دقيقة ريال مدريد ينشد الفوز من بوابة خيتافي 2:25 دقيقة مُجسم كأس العالم يصل إلى باريس 3:24 دقيقة باريس سان جيرمان يحلّ ضيفًا ثقيلاً على رانس 0:40 دقيقة تقارير: ريبيري يقترب من إعلان اعتزاله 0:42 دقيقة ماذا قال المغربي الحدادي قبل مواجهة ريال مدريد ؟ 1:35 دقيقة بيولي وأليغري يتحدثان عن مواجهة ميلان ويوفنتوس 3:09 دقيقة مواجهة منتظرة بين إشبيلية وأتلتيك بيلباو