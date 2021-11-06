ماذا قال تشافي لجماهير برشلونة؟ من قبل beIN SPORTS November 6, 2021 18:48 0:34 دقيقة أدلى تشافي إيرنانديث المدربُ الجديد لنادي برشلونة بأولِ تَصريحٍ لجماهير البرسا، بعد تعيينِه رسمياً لقيادة الفريق، حيث أعلنَ وُصُوله إلى المدينة الكاتالونية، مُؤَكِدا تطلُعَه لبدء مَهمتِه الجديدة. مقابلات الدوري الإسباني برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة فودين: "سيطرنا على كل مجريات المباراة" 0:34 دقيقة ماذا قال تشافي لجماهير برشلونة؟ 3:26 دقيقة تشيلسي يتعثر بالتعادل أمام بيرنلي 5:00 دقيقة سيلتا فيغو يقلب الطاولة على برشلونة 0:31 دقيقة سولشار: "هناك دائماً تواصل جيد مع الإدارة" 0:39 دقيقة فيرشتابن الأسرع في تجارب جائزة المكسيك الكبرى 4:20 دقيقة مانشستر سيتي يحسم الديربي ويهزم يونايتد 2:34 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز من بوابة بوردو 3:32 دقيقة إحصائية مُلفتة لباريس سان جيرمان في "الليغ 1" 0:51 دقيقة أرتيتا يسعى لمحاكاة تجربة مدربه السابق مويس