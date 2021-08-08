وأعتبر ميسي بانه لم يتصور اطلاقاً أن يرحل عن صفوف النادي الإسباني الذي أمضى في صفوفه اكثر من 20 عاماً مشيراً إلى امكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لكنه لم يوصد الباب أما أندية عدة اخرى بحسب قوله.

وصعد ميسي إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل أن يجهش بالبكاء وبعد أن تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه

"لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم افكر بهذا الامر. كنت اريد وداعا مع الجميع على ارضية الملعب".

واضاف "هذا العام، كنت انا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده اكثر من اي شيء آخر".



وتابع "لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي. انا اعشق هذا النادي".



وعن إمكانية انتقاله إلى سان جيرمان "ثمة امكانية لذلك لكني لم أوقع مع أحد. أندية عدة أبدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والأمور مفتوحة".



وكان عقد ميسي (34 عاماً) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وبعد ان توصل الى اتفاق مع ناديه الى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسمياً بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الاسبانية لكرة القدم.



تفاصيل من المؤتمر الصحفي:

انطلاق المؤتمر الصحفي بالدموع من قبل ميسي

كنت مقتنعاً أنا وأسرتي أننا سنواصل هنا في برشلونة.

وعدت عائلتي وأبنائي بأني سأعود إلى هنا يوماً ما.

لم أتخيل أبداً أني سأعيش لحظة الوداع، كنت دائماً أحلم بالوداع على أرضية الملعب وبين الجماهير التي اشتقت لها.

أقدم الشكر والاحترام كانت هناك لحظات رائعة ولحظات صعبة لكن حب الناس دائما كان موجوداً وأنا بادلتهم هذا الحب.

أتمنى أن أعود يوماً ما لأكون جزءاً من هذا النادي وأقدم ما باستطاعتي.

أنا لست في حالة جيدة لأتحدث (تصفيق طويل من الحاضرين مع وقوفهم ودموع غزيرة من ليو)

الأسئلة:

سؤال: لحظات صعبة جداً لتوديع هذا النادي ما هي اللحظة التي لا تنساها؟

من الصعب أن أتحدث عن لحظة محددة أو هدف محدد، حدث لي الكثير هنا لا يمكن اختيار لحظة محددة ربما البداية كانت هي الأفضل تحقيق حلمي وبعد ذلك ما أتى، الدقيقة الأولى التي شاركت فيها مع فريق برشلونة.

سؤال ماذا حدث في اللحظات الأخيرة؟

قال لابورتا إنه من المستحيل أن نوقع

برشلونة فعل كل ما بوسعه، لكن في نهاية الأمر حدث ذلك، أنا فعلت المستحيل لأبقى هنا، فيالسنة الماصية لم أرد وقلت ذلك بكل وضوح لكن هذه السنة لا أردت البقاء

سؤال: شعورك في اللحظات الأخيرة؟

كما قلت أشياء كثيرة تمر بذهني، إلى اللحظة لا أصدق أنني سأرحل وسأترك هذا النادي وأغير حياتي.

سؤال حول وجهتك القادمة؟

بكل تأكيد باريس سان جيرمان من الخيارات المحتملة لكن لا شيء مؤكد مع أي نادٍ عندما خرج البيان كان هناك عدة اتصالات من عدة أندية مهتمة حتى الآن لم أوقع لكن بالتأكيد أنا أتحدث وأتفاوض.

أصعب لحظة في مسيرتي بدون شك

اليوم هي نقطة النهاية وسيبدأ تاريخا جديداً

أنا حزين أني أغادر هذا النادي الذي أعشقه هذه لحظة لم أتوقعها، دائماً كنت صادقاً وصريحاً مع الجميع

سؤال: كيف ترى برشلونة بدون ميسي؟

تشكيلة رائعة من اللاعبين في هذا النادي وأنا متأكد من أنهم سيواصلون وكما قال لابورتا النادي أهم من أي لاعب الجميع سيتأقلم وسيتعود، ستكون هناك بعض الصعوبات في البداية وستكون الأمور غريبة بعض الشيء، ولكن النادي سيتعاقد مع لاعبين كبار خلال الفترات القادمة.

بخصوص ما فعلته رابطة الدوري الإسباني؟

لا أدري ماذا حدث بالتحديد الأمور كانت مستحيلة بسبب ديون النادي أم رابطة الدوري لا أريد أن أقول أي شيء عن تيباس وليس لدي أي مشكلة معه.

الأيام الأخيرة؟

صدمة كبيرة لم أتوقعها، شعرت بحزن كبير حتى اللحظة أحاول أن اتقبل هذا الأمر، ولكن عندما أرحل من هنا سأشعر بحزن أكبر والأهم هو أن نواصل

جماهير برشلونة تعرفني جيداً إذا كنت بقيت هنا أريد أن أقاتل على الألقاب، اهنئ داني ألفيش الذي فاز بالذهبية وأريد أن اتخطى الألقاب التي حققها هذه هي عقليتي ولا أريد لأحد أن يشكك فيي نيتي كانت البقاء

بخصوص الصورة الشهيرة مع لاعبي باريس سان جيرمان؟

اجتمعنا والتقينا لتناول الطعام ودعيت الجميع إلى بيتي وهي صورة وليدة اللحظة وصدفة أننا اجتمعنا ليس هناك أي شيء خلف هذه الصورة هي لحظة بين الأصدقاء تقاسمنا العطلة هذا كل شيء

كم سنة تعتقد أنك ستواصل؟

لا أدري، هذا يعتمد على ما أشعر به كل موسم وحالتي البدنية، الحمد الله أني لم أعاني من إصابات كبيرة.

لم تقل أني سأخذ الأمور على عاتقي وأبقى؟

قلت وعملت المستحيل وقمت بكل شيء ممكن للاستمرار ليس لدي كلمات أكثر لأقولها، خفضت 50% من رابتي لأوصل ولم يقل لي أحد أنه علي تخفيض المزيد

هل كان بإمكانكم إضافة المزيد من الألقاب في اوروبا؟

كان لدينا جيل ربما كان بإمكانه إضافة عدد من الألقاب في أوروبا لكن هذه هي كرة القدم، فعلنا ما بوسعنا، أحد الأهداف اليت أضعها الآن الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى وإضافة ألقاب أخرى والوصول لرقم داني ألفيش.

السؤال الأخير: هل هناك من كذب عليك؟

لا، قمنا بكل شيء لنواصل وكنت صريحاً مع الجماهير ومع كل البرشلونيين وكنت شفافاً وواضحاً في بعض الأحيان يجب أن تتحدث وتدلي برأيك، هناك بعض الأكاذيب والشائعات.

وكان النادي الكاتالوني أعلن الخميس رحيل نجمه الأسطوري ميسي عن الفريق وذلك "بسبب المعيقات الاقتصادية والمرتبطة في الأساس بسقف الرواتب الخاص برابطة الدوري الإسباني".

برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي

وسيخرج ليو من كامب نو بعد مسيرة مظفرة دامت أكثر من 20 عاماً كتب فيها البرغوث تاريخاً جديداً للنادي.

🔴 لا تفوت مشاهدة المؤتمر الصحفي الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إعلان رحيله عن نادي برشلونة



📺 على beIN SPORTS الإخبارية

⏰ 13:00 بتوقيت مكة المكرمة



▶️ شاهده أيضاً عبر البث المباشر على قناتنا في يوتيوب

🔗 https://t.co/HmzN4AVHxJ#ميسي | #برشلونة #Messi | #Barcelona — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2021

وخرج رئيس برشلونة خوان لابورتا الجمعة ظهراً بمؤتمر صحفي شرح فيها حيثيات وأسباب هذا الرحيل الصاعق.

لابورتا لا يريد أن يعطي آمالاً كاذبة ويتحدث عن حقبة ما بعد ميسي