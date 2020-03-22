ليونيل ميسي يواصل التدريبات المنزلية للمحافظة على لياقته البدنية March 22, 2020 10:29 1:40 دقيقة يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تدريباته المنزلية في سبيل حفاظه على لياقته البدنية والتزاماً منه بالتعليمات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا. تقارير إخبارية ليونيل ميسي كورونا -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة ميسي يواصل التدريبات المنزلية والتزامه بالتعليمات 0:40 دقيقة سواريز يكشف عن موعد عودته للملاعب 0:33 دقيقة إصابة الأردني أحمد الدويري بفيروس كرورونا 0:26 دقيقة وفاة رئيس نادي ريال مدريد السابق بسبب فيروس كورونا 0:37 دقيقة إصابة باولو مالديني بفيروس "كوفيد_19" 0:44 دقيقة باولو ديبالا يصاب بـ"فيروس كورونا" 1:00 دقيقة لاعب سابق في ليفربول ينتقد المصري محمد صلاح ! 2:54 دقيقة الجميع بصوت واحد.. نريد تأجيل الأولمبياد ! 1:01 دقيقة أحمد: سلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير أولويتنا 2:54 دقيقة الرياضة المغربية تعيش أجواء تضامنية بسبب "كورونا"