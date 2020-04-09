ونشر ميسي على حسابه في انستغرام صورة تضم خبرين مع تعليق من قبله (أخبار زائفة). أما الخبر الأول فنفى فيه ميسي التواصل مع إنتر، فيما نفى في الثاني أنه قام بدفع مبلغ مالي من أجل خروج البرازيلي رونالدينيو من السجن.



وأشارت قناة TNT SPORTS الأرجنتينية إلى سعي إدارة إنتر ميلان للحصول على خدمات ليونيل ميسي نهاية الموسم، على اعتبار أن عقده مع برشلونة والذي يمتد حتى العام 2022 يسمح له بالرحيل في حال كانت له الرغبة في ذلك.