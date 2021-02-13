وفي مباراة برشلونة أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس في الجولة 23 من الدوري الإسباني، أصبح ميسي (33 عاماً) اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات مع الـ"بلاوغرانا" في الليغا برصيد 505 مباراة معادلاً في ذلك رقم القائد السابق والمدرب الحالي لفريق السد تشافي.

